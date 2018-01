Azeredo diz que projeto não é para identificar usuário O relator dos projetos que tipificam os crimes praticados na internet, senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), afirmou que, ao contrário do que dizem os adversários da proposta, esta não tem o objetivo de identificar os usuários da internet nem o de acompanhar a navegação do internauta. "Meu substitutivo não tem nada que fira a liberdade de expressão, ele apenas atualiza a legislação, incluindo nela os crimes cibernéticos, como a disseminação de vírus, a clonagem de cartões de crédito e a prática da pedofilia pela internet", disse Azeredo. Azeredo enfatizou que sua proposta não trata da identificação dos endereços acessados pelo usuário. Disse que este já é identificado, hoje, pelo IP, e o que está propondo é que o provedor identifique o usuário nos momentos em que ele se conecta e desconecta da rede. Por esse processo, segundo Azeredo, quando o usuário contratar o provedor, terá de se identificar, mas o projeto não especifica o que o provedor terá de exigir nessa identificação, e cada provedor decidirá como ela será feita. Especificou, por exemplo, que quando o usuário criar um e-mail, terá que validar esse processo com a identificação exigida no ato do contrato com o provedor. O projeto-substitutivo, segundo Azeredo, torna obrigatória uma prática que já está na rotina de alguns provedores. A diferença seria o fato de que, hoje, os provedores só guardam por seis meses as informações sobre os acessos à rede, e a proposta é a de esticar o prazo para três anos, a exemplo do que faz hoje a Alemanha. No projeto de Delcídio, os dados ficariam guardados por uma década. Sem adiamento Azeredo disse ainda que espera que seja votado amanhã o seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. "Já entreguei o relatório, está na pauta da comissão e minha intenção é votar amanhã porque considero que o projeto está adequado", disse o senador. Ao contrário do que manifestaram alguns senadores, Azeredo avalia que não há necessidade de realizar outras audiências públicas para discutir o assunto. "Também não tenho nada contra se algum senador pedir que haja a audiência", disse. Azeredo afirmou que a proposta já foi debatida em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e houve , inclusive, audiência pública na Comissão de Educação do Senado. "Não é verdadeira a informação de que seja uma coisa apressada", disse o senador lembrando que o primeiro projeto sobre o assunto foi apresentado na Câmara em 2000 pelo deputado Luiz Piauhylino . "Então, estamos devendo uma legislação adequada para coibir crimes cibernéticos", disse. Eduardo Azeredo disse que em setembro o seu relatório já estava pronto. O parecer de Azeredo vem recebendo inúmeras críticas de vários setores. Hoje pela manhã, o consultor jurídico do Ministério das Comunicações, Marcelo Bechara, disse que o parecer de Azeredo é um obstáculo à inclusão digital. Azeredo rebateu a opinião de Bechara: "Não vejo nenhum obstáculo à inclusão digital. O que está dificultando a inclusão digital é o fato de o governo não usar os mais de R$ 4 bilhões arrecadados com o Fust". Segundo o senador, o Ministério das Comunicações não apresentou qualquer sugestão ao projeto e nem a associação dos provedores de Internet (Abranet).