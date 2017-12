Azul é condenada por retirar de voo passageira com cão O Tribunal de Justiça (TJ) de Goiás condenou a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A ao pagamento de R$ 15 mil para uma mulher que teve de sair de um voo vindo da Europa por causa do cachorro que trazia. Jeane Brito dos Reis Barboni alegou que sofreu danos materiais e morais ao ter sido retirada do voo porque seu cão maltês estava sendo transportado em uma gaiola com tamanho diferente do padronizado pela companhia.