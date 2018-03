BA: guardrail atravessa veículo, mas condutor sobrevive

O que mais chamou a atenção dos policiais foi o fato de o guardrail ter atravessado o veículo como um todo, passando pela parte frontal, pelo para-brisas e saindo pelo vidro traseiro, sem que tenha ferido com gravidade o condutor - que se mostrava bem mais assustado com o ocorrido do que propriamente machucado. O idoso sofreu apenas algumas escoriações leves, recebeu os primeiros socorros no local e em seguida foi encaminhado para observação médica.