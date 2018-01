Babette do Centro-Oeste chega a São Paulo São Paulo ganhou esta semana mais uma opção francesa, o restaurante Babette (R. Melo Alves, 216, Jardim Paulista). A casa pertence a Eliane Carvalho, chef-proprietária do extinto Chez Babette, instalado em um casarão histórico em Cuiabá (MT), que atuava como consultora e preparava jantares em São Paulo. Na nova casa, a chef cuiabana apresenta pratos que combinam uma forte base francesa, fruto de sua formação na Cordon Bleu de Paris, com ingredientes brasileiros . Um bom exemplo é sua crepe de camarão servida ao leite de coco, dendê e manga grelhada. Segundo Eliane, o cardápio do Babette não vai ser exclusivamente francês. vai oferecer pratos como o risoto cuiabá, feito com codornas desfiadas, banana-da-terra e pinole, e o bacalhau tiná - lascas de lombo de bacalhau, cebola, tomate, batata, brócolis, ovos, azeitonas pretas e arroz branco. Clássicos de outros países e criações do Centro-Oeste estarão ao lado de pratos consagrados como o pato com laranja. A brigada do Babette será comandada pelo maître Luciano Brito, ex-Antiquarius. Nas semanas iniciais, abre só para o jantar, com menu mais enxuto.