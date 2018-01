Babylon traduz gírias da internet O software de tradução Babylon incorporou uma série de novidades em sua versão 6.0, inclunido gírias e termos predominantemente usados na internet, em blogs, chats e softwares de mensagens instantâneas como ?balada? (festa), ?playboy? (homem rico), ?patricinha? (garota rica) abreviações como ?vc? (abreviação de você). De acordo com Raphael Cohen, diretor da VM Tecnologia, que representa a Babylon no Brasil, um diferencial importante do Babylon está em trazer milhões de verbetes enciclopédicos - incluindo-se aí todo o conteúdo da Wikipedia - e de incorporar neologismos, que, em geral, não se encontram em outros tradutores. ?O Babylon tem uma capacidade surpreendente de resposta para expressões muito correntes na Internet e no cotidiano das grandes cidades e pouco catalogadas por outros sistemas de conversão?, diz ele. O Babylon oferece tradução de texto em 17 idiomas, além da tradução de uma única palavra ou frase. A nova versão garante ainda o acesso à enciclopédia Wikipedia, que possui mais de 3,5 milhões de artigos em nove idiomas e traz o conteúdo de inúmeros dicionários e enciclopédias das maiores editoras do mundo e donos dos maiores índices de lembrança, por parte dos consumidores.