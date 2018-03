Bacalhau do Batata arrasta 10 mil foliões em Olinda-PE Prestigiada por seis bonecos gigantes, a troça Bacalhau do Batata arrastou na manhã de hoje 10 mil foliões ao iniciar o desfile no bairro Alto da Sé, em Olinda (PE). Mais prestigiada agremiação da Quarta-Feira de Cinzas na cidade, a troça saiu pela primeira vez em 1962 por iniciativa do garçom Isaías Ferreira da Silva, mais conhecido como Batata. Amante do carnaval - período de trabalho -, Batata decidiu, com um grupo de amigos, que brincaria na quarta-feira. A brincadeira pegou, cresceu e passou a fazer parte da programação oficial da festa olindense. O exemplo foi seguido e o dia tem hoje programa farto não somente na cidade, mas no Recife e em alguns municípios da região metropolitana. O garçom morreu, mas o Bacalhau do Batata se mantém, assim como o estandarte, confeccionado a cada ano com produtos frescos. O deste ano pesou 12 quilos - 8 de bacalhau e o restante dos ingredientes para uma bacalhoada.