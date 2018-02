Bactéria causa interdição de Pronto Socorro no Paraná O Pronto Socorro do Hospital Universitário (HU) de Londrina, no norte do Paraná, foi interditado hoje, por ter sido detectada a presença da bactéria Klebsiella KPC, altamente resistente aos tratamentos tradicionais, feitos com base em antibióticos. Não há prazo para a liberação, e até mesmo as visitas serão restritas, visto que a contaminação se dá pelo contato pessoal. Esta é a segunda vez que o local é interditado em razão da presença de bactérias resistentes. Em fevereiro do ano passado, o recebimento de novos pacientes ficou impossibilitado por 30 dias.