Bactéria multi resistente contamina 8 em hospital do PR O Hospital Universitário de Londrina, órgão suplementar da Universidade Estadual (UEL) e um dos mais importantes do norte do Paraná, suspendeu, desde sexta-feira, os atendimentos no Pronto Socorro e novas internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em razão de uma bactéria detectada em oito pacientes. A bactéria foi identificada como "Klebsiella spp", altamente resistente a antibióticos e capaz de provocar infecções graves, que podem levar à morte. Outros sete estão sob suspeita, aguardando resultados de exames.