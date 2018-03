Bahia anuncia primeira morte por gripe suína no Estado A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) anunciou hoje a confirmação do primeiro caso de morte pelo vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína, no Estado. De acordo com a secretaria, o paciente, que tinha 50 anos, faleceu na terça-feira passada, em um hospital particular. Ele era hipertenso e tinha histórico familiar de morte súbita.