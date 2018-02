Bahia Farm Show vai de 2 a 6 de junho Terá início no dia 2 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA), a 2ª Bahia Farm Show, a maior feira de negócios e tecnologia agrícola do Estado. A feira, que levou a marca Agrishow por três anos, vai até o dia 6. A inauguração do Centro de Pesquisa e Tecnologia Agrícola do Oeste e o Dia de Campo do Algodão, que reunirá 15 empresas de tecnologia da cadeia do algodão, serão alguns dos destaques este ano da mostra. Site: www.bahiafarmshow.com.br.