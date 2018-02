Bahia inaugura prisão para detidos em flagrante

O Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), primeiro do gênero no País, fica dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura, o maior da Bahia, em Salvador, e tem 18 celas. Na unidade, resultante de um acordo entre governo, Justiça e Ministério Público, além de detentos e carcereiros, ficarão representantes do MP, defensores públicos e juízes.

A intenção é tornar mais ágeis os trâmites legais dos processos. Após o flagrante ser lavrado, em qualquer delegacia da cidade, o suspeito passa a ser levado para o núcleo e o juiz tem até 48 horas para dar andamento ao processo.

Se for definido que o acusado será mantido preso, por exemplo, ele é acolhido no próprio complexo enquanto o processo é encaminhado a alguma das varas criminais da cidade. "Queremos tirar das delegacias esse constrangimento de custodiar presos até uma decisão da Justiça", disse o governador Jaques Wagner, que participou da inauguração.