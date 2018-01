Baidu lidera mercado de sites de busca na China

O site Baidu.com liderou o mercado de sites de busca da China no quarto trimestre de 2007, com aproximadamente 60% de participação no segmento, afirmou nesta sexta-feira, 25, a empresa de pesquisas Analysys International. O Google ocupou o segundo lugar, com cerca de 25%, seguido pelo Yahoo China, com 9,5%, informou a pesquisa. A participação do Baidu no quarto trimestre foi praticamente a mesma registrada no terceiro, enquanto o Google cresceu 2,2% no mesmo período e lançou um serviço de busca via mensagens para celulares. O mercado de mecanismos de busca da China acumulou 946,6 milhões de iuanes - 131,3 milhões de dólares - no quarto trimestre, quase o dobro do ano anterior, e foi dominado por Baidu, Google e Yahoo China, com uma participação combinada de 96%. A China possuía 210 milhões de usuários de internet no final de 2007, perdendo apenas para os EUA, e terá a maior população do mundo no início deste ano, segundo a agência oficial Xinhua.