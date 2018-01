Baidu, o Google chinês, estará incluído no Firefox

O site de buscas chinês Baidu assinou um acordo com a Fundação Mozilla para incluir suas funções de busca na versão chinesa do navegador Firefox, semelhante ao que outras companhias como o Google ou o Yahoo já têm, informou nesta asexta-feira, 7, o portal de internet ChinaTechNews. A versão chinesa do Firefox já incluía algumas funções de busca do Baidu, mas agora foi estabelecido o acordo formal que facilitará a cooperação entre as duas companhias, segundo o site. A Fundação Mozilla é uma comunidade global que se destina a criar produtos e tecnologias livres e de código aberto, e seu navegador Firefox é um dos principais concorrentes do Internet Explorer da Microsoft. O Baidu é o site mais visitado pelos mais de 170 milhões de internautas da China, e seu lucro líquido do segundo trimestre de 2007 chegou a US$ 18,6 milhões, um aumento de 142,7% a respeito do mesmo período do ano anterior.