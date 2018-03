Baile funk em Guarulhos termina com 2 mortos e 1 ferido Terminou em tragédia, em Guarulhos, na Grande São Paulo, um baile funk ocorrido na madrugada de hoje. Dois jovens morreram e outro ficou ferido, depois de desentendimentos entre os freqüentadores de uma festa que acontecia em um salão na Rua Barra Bugres, em frente ao número 73, no Jardim Soinco. Um homem sacou uma arma, por volta de 1h55, e fez três disparos contra Fernando Rogério da Silva, de 18 anos. Outro tiro atingiu Cícero Augusto Silva de André, menor de 17 anos. Os dois morreram no local. Outro rapaz, Zaqueu Castro dos Santos, de 18 anos, também foi baleado. Ele foi socorrido pela Polícia Militar e levado para o Hospital Geral de Guarulhos, onde está internado. Ninguém foi preso até o momento e não há nenhum suspeito. Os policiais do 7º Distrito Policial de Guarulhos, que investigam o crime, aguardam depoimentos de testemunhas e do rapaz que está hospitalizado. Os policiais apreenderam com a primeira vítima um telefone celular e um revólver calibre 38, com três cartuchos de munição. Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade por volta das 11h30 e devem ser velados na tarde de hoje no Cemitério Vila Rio, em Guarulhos.