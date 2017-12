Baixa idade para jovem começar a beber, aponta estudo Uma pesquisa encomendado pelo governo federal mostra que os brasileiros começam a consumir bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Conforme o 1º Levantamento do Padrão de Consumo de Álcool dos Brasileiros, a idade média para o início do consumo baixou dois anos em um intervalo de menos de uma geração. A faixa etária de 25 a 28 anos começou a consumir bebidas alcoólicas aos 15 anos, aponta a pesquisa. Já entre os adolescentes de 14 a 17 anos, a maioria deles havia iniciado o consumo de bebidas alcoólicas aos 13 anos. O estudo encomendado pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) revela ainda que as mulheres até 25 anos bebem com a mesma freqüência dos rapazes, enquanto que, acima dessa idade, as mulheres consomem menos álcool do que os homens. Além disso, os adolescentes também revelaram consumo intenso, superior a cinco doses, percentualmente igual ao dos mais velhos. Entre os dados complementares da pesquisa, apresentados hoje no Congresso da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Drogas (Abead), também chamou a atenção dos pesquisadores o fato de que, apesar de os americanos beberem mais e com maior freqüência do que os brasileiros, a taxa de dependência é bem menor (4% contra 8%). Para o pesquisador da Universidade do Texas, Ruy Caetano, uma das hipóteses é existirem dois padrões de consumo que não se misturam: 48% da população não bebe nunca, mas 24% são bebedores freqüentes e pesados - mais de cinco doses em menos de duas horas, uma vez por semana ou mais.