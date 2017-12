Baixa qualidade de bezerros aperta margem de pecuaristas de engorda, diz Rabobank

Nos dez primeiros meses do ano, as cotações do boi gordo subiram cerca de 22 por cento, enquanto o preço do bezerro --importante insumo para o pecuarista de engorda-- aumentou 31 por cento, disse o banco especializado em agronegócio.

O indicador Esalq/BM&FBovespa, que monitora o preço do boi gordo no mercado paulista, bateu recorde histórico de 144,21 reais por arroba em meados de novembro, alta de 33 por cento em 12 meses.

Em outra métrica, a relação de troca mostra-se cada vez mais desfavorável para o produtor que se dedica à atividade de finalização do gado antes do abate.

Em setembro de 2011, eram necessárias 7 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro em Campo Grande (MS), exemplificou o Rabobank. Em outubro deste ano, a relação era de 8,2 arrobas para a aquisição do mesmo bezerro.

"A disparada no preço do bezerro no Brasil é resultado direto do descasamento entre os elos do longo ciclo da pecuária brasileira", disse o Rabobank.

O banco destaca falta de eficiência na produção de bezerros. Enquanto no Brasil o animal é vendido com 180 kg, nos Estados Unidos, o peso do animal com o mesmo tempo de vida é de 270 kg.

A solução seria premiar a qualidade dos bezerros, disse o Rabobank.

"A organização da cadeia por meio de contratos e parcerias, além da negociação do bezerro pelo seu peso e não por cabeça, deverão ser os principais indutores que moldarão a competitividade da pecuária de corte nacional", disse a instituição no relatório.

(Por Gustavo Bonato)