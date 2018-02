Baixa umidade do ar coloca SP em estado de atenção A Defesa Civil de São Paulo decretou estado de atenção na tarde de hoje por conta da baixa umidade relativa do ar, que está em torno de 30% na cidade. O órgão recomenda que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol até as 17 horas e não pratique exercícios físicos até as 15 horas. A ingestão constante de líquidos é recomendada para evitar a desidratação. O índice de umidade relativa do ar deve subir por volta das 18 horas.