Baixo crescimento ameaça economia do Second Life

A queda do ritmo de crescimento da população do Second Life (SL) nos últimos três meses está preocupando alguns empresários virtuais, que antevêem uma possível recessão na economia do metaverso. De acordo com o relatório mensal divulgado nesta semana pela Linden Lab, o número de usuários ativos do SL caiu para 495 mil em junho, cerca de 2,5% em relação aos usuários de maio. É a primeira vez, desde a criação do mundo virtual, que um mês fecha com menos gente do que o anterior. O número total de horas gastas por usuários também caiu para 21,8 milhões em junho, o menor índice desde dezembro do ano passado, queda de 5%. Ainda que muitos residentes e empresários admitam diminuição do tráfego durante o verão (pelo menos no hemisfério norte), a queda mês a mês na taxa de crescimento da população se manteve a mesma com a chegada da primavera. Caiu 0,2% em abril, subiu 6,6% em maio e baixou novamente em junho, em 0,7%. "Senti uma queda neste mês, mas a culpa também é minha. Não criei nada de diferente nos últimos tempos, além de que era verão. Muitos usuários estavam de férias com a família e longe do computador", diz Wynx Whiplash, dono da loja de música Wynx’s Whimsical Wonders. "Se não melhorar o tráfego até setembro, aí vou sentir medo." "Eu diria que os negócios estão melhores que nunca, mas concordo que o Second Life não está crescendo tão rápido quanto no início do ano", afirma Barnesworth Anubis, conhecido designer de móveis, roupas e casas pré-fabricadas que ajudou a construir a Ilha Reuters. "Conheço muitas pessoas que estão sentindo bastante essa ´diminuição de velocidade´." Mais terra, menos gente Para a economia, o problema da baixa taxa de crescimento é multiplicado pela sempre crescente criação de novas ilhas pela Linden Lab. Mesmo que muitos territórios do Second life vivam cheios de gente, a criação de novos destinos, somado à diminuição do número de avatares, faz com que aumente a dificuldade em atrair consumidores. "Soube que se gastou menos dinheiro nos meses em que eles foram construindo mais e mais lihas", diz o empresário do ramo imobiliário Darren Oates. "Acho que poderiam levar em conta o número de residentes em relação ao tamanho do metaverso." Apesar dos problemas demográficos, ainda é fácil encontrar empreendedores que se dão bem. "Na verdade, junho foi um dos meus melhores meses em lucros", afirma Chaos Mohr, consultor de novos negócios no Second Life. "Acho que se a Linden olhar para frente e mantiver a promessa de melhor suporte para os membros, certos negócios vão prosperar muito. As falências são fruto de empresários lentos que buscam lucro rápido." Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas