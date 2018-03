Baixo movimento no primeiro dia da Agrishow

A 16ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), começou tímida, anteontem, tanto em relação ao público quanto aos negócios. Mas a organização espera que o clima esquente até sábado, último dia do evento. "A feira será um sucesso; público de primeiro dia de feira é sempre assim", assegurou o gerente geral da feira, José Danghesi.

Os organizadores não divulgaram o público do primeiro dia. Mas a circulação de visitantes foi baixa, o que assustou os expositores, que esperam melhora até o fim do evento. Os espaços das grandes montadoras ausentes - Agco, John Deere e grupo CNH (Case/New Holland), ligadas à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) - foram ocupados fisicamente, mas não por visitantes. Os estandes das agências bancárias também estavam sem movimento no primeiro dia.

LANÇAMENTOS

"Aproveitamos o espaço maior para divulgar nossos lançamentos e a expectativa é grande, pois a Agrishow é responsável por 30% do faturamento anual da empresa", disse o diretor comercial da Landini/Montana, Carlos Magno Amaral Benfeita. A empresa, que participa há 16 anos do evento, ocupa este ano o espaço deixado pela New Holland. O pagamento da área maior foi feito em permuta. A empresa cedeu 12 tratores para as dinâmicas de campo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas os vendedores ficaram de braços cruzados no primeiro dia. "Estou espantado", admitiu Benfeita. Nem os revendedores tiveram propostas antecipadas. Benfeita aponta três obstáculos para a queda de público: crise econômica mundial, dívidas ainda não quitadas pelos agricultores e indefinição sobre crédito bancário para a próxima safra.

"Todo começo é devagar, em qualquer época, mas este ano está mais tranquilo que em 2008", diz o encarregado de Comunicação de Marketing da Jacto, Anderson Rolim. "O público é zero", confirmou o diretor comercial da italiana Bertolini, Luigi Quaretti, há cinco anos participando da feira. Ele nem precisa circular, pois seu estande está diante da entrada principal da feira. Mas Quaretti e outras 18 empresas italianas, subsidiadas pelo governo de seu país, querem abrir novos negócios. "Eles vieram explorar o mercado daqui, que é importante, pois a Europa sentiu mais a crise", disse o analista de negócios do Instituto Italiano para o Comércio Exterior, Emilio Pelizzon.

INFORMAÇÕES:

Site: www.agrishow.com.br