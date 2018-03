Balança acumula superávit de US$2,545 bi em abril

O saldo positivo entre 20 e 26 de abril resultou de exportações de 2,493 bilhões de dólares --com média por dia útil de 623,3 milhões de dólares-- e importações de 1,613 bilhão de dólares --média diária de 403,3 milhões de dólares.

No mês, a balança comercial acumula superávit de 2,545 bilhões de dolares.

No ano, o saldo está positivo em 5,557 bilhões de dólares. As exportações desde janeiro somam 40,671 bilhões de dólares e as importações totalizam 35,114 bilhões de dólares.

(Reportagem de Isabel Versiani)