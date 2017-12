Balança comercial tem superávit de US$ 13,4 bilhões no ano

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,197 bilhão em novembro. No mês passado, as exportações somaram US$ 13,806 bilhões e as importações, US$ 12,609 bilhões. segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Em novembro do ano passado, a balança havia registrado déficit de US$ 2,427 bilhões. Em relação a outubro deste ano, porém, novembro de 2015 indicou uma queda de 37% pela média diária. No acumulado do ano, o saldo comercial é positivo em US$ 13,442 bilhões. Nesse mesmo período de 2014, a balança acumulava déficit de US$ 4,348 bilhões.

O saldo comercial de novembro ficou praticamente em linha com a mediana da pesquisa do AE Projeções, serviço da Agência Estado. O levantamento com 27 instituições projetou saldo comercial do penúltimo mês do ano positivo de US$ 900 milhões a US$ 2,500 bilhões, com mediana de US$ 1,100 bilhão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As exportações brasileiras somaram US$ 13,806 bilhões em novembro e foram 11,8% maiores do que no mesmo período do ano passado. As exportações de produtos básicos somaram US$ 5,864 bilhões, queda de 14,3%. Os manufaturados alcançaram US$ 5,572 bilhões (-7%) de exportações e os semimanufaturados, US$ 2,016 bilhões (-13,5%).

Em novembro, as importações somaram US$ 12,609 bilhões, recuo de 30,2% em relação a novembro do ano passado. Caíram as importações de combustíveis e lubrificantes (-39,6%), bens de consumo (-33,6%), bens de capital (-32,3%) e matérias-primas e intermediários (-24,6%).