Balança tem pior superávit semanal de abril, a US$328 mi

O saldo positivo entre 13 e 19 de abril resultou de exportações de 2,756 bilhões de dólares --com média por dia útil de 551,2 milhões de dólares-- e importações de 2,428 bilhões de dólares --média diária de 485,6 milhões de dólares.

Na primeira semana de abril, em três dias úteis o superávit comercial foi de 588 milhões de dólares e na segunda semana, de 749 milhões de dólares.

Em relação a abril de 2008, o superávit, segundo a média diária, aumentou 67,7 por cento. As exportações nessa comparação declinaram 12,8 por cento e as importações caíram 24,2 por cento.

Sobre março, o saldo saltou 72,4 por cento, com alta de 8,7 por cento das vendas externas e queda de 2,5 por cento das importações.

No acumulado do ano, o saldo está positivo em 4,677 bilhões de dólares. As exportações somam no período 38,178 bilhões de dólares e as importações totalizam 33,501 bilhões de dólares.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)