Na primeira semana do mês, as exportações totalizaram 1,751 bilhão de dólares e as importações, 1,163 bilhão de dólares. Na comparação pela média diária, as exportações caíram 12,8 por cento frente ao mesmo mês do ano passado e as importações despencaram 33,9 por cento.

No ano, a balança comercial acumula agora um superávit de 3,6 bilhões de dólares.

(Reportagem de Isabel Versiani)