Balanço da Vale agrada mercado, mas preço do minério decepciona

Segundo relatório do Deutsche Bank, divulgado um dia após a Vale anunciar lucro 344 por cento maior do que há um ano, de 6,63 bilhões de reais, o resultado veio acima das previsões e a empresa é uma das maiores apostas entre as suas coberturas.

"Acreditamos que os atrasos dos embarques no primeiro trimestre foram transferidos para o segundo trimestre, devido a problemas operacionais nos portos da Vale, e isso impactou negativamente o preço médio realizado", avaliou o Deutsche, explicação confirmada pela Vale em teleconferência nesta sexta-feira:

"Temos pontos que colocaram nossos preços um pouco para abaixo na média. Demora nos embarques do primeiro trimestre por chuvas, indo para o segundo trimestre perto de 10 milhões de toneladas com o preço do primeiro trimestre; vendas no mercado local em que descontamos o preço da logística que não precisamos utilizar", explicou o diretor de ferrosos, José Carlos Martins, em teleconferência nesta manhã.

O UBS também destacou a frustração com o preço do minério --depois de um ajuste de quase 100 por cento de abril a junho--, mas observou que parece se tratar de um período de transição, até por ter sido o primeiro sob o regime de ajustes trimestrais após a indústria ter abandonado o benchmark anual de décadas.

"Esperamos que essa quebra no preço seja um período de transição. Nós mantemos nossa recomendação de compra com preço alvo de 32 dólares a ação", informou.

Para o Barclays Capital, apesar de uma possível desaceleração da demanda no curto prazo, a aposta em Vale continua levando em conta uma visão de longo prazo e expectativa de recuperação no quarto trimestre deste ano.

"A gestão (da Vale) reforçou seu ponto de vista otimista sobre a longevidade do ciclo e parece estar claramente pisando em todos os aceleradores para o crescimento orgânico, o mais rápido possível para colocação no mercado", disse o banco.

"Embora possamos estar vivendo um abrandamento de curto prazo na demanda, estaríamos construindo posições em Vale com um horizonte de longo prazo", acrescentou.

Já o BTG Pactual não se mostrou tão otimista, considerando o resultado "neutro", e disse esperar melhores resultados no terceiro trimestre.

"Esperamos que o terceiro trimestre mostre uma melhora, impulsionada pela alta dos preços do minério de ferro e pelos volumes, além de volumes crescentes de níquel", avaliou.

Mesmo assim, o banco reiterou a recomendação de compra para o papel da companhia com preço alvo de 31 dólares (55 reais) para as preferenciais e de 34 dólares (60 reais) para as ordinárias.

Por volta das 14h20 (horário de Brasília) as ações preferenciais da Vale subiam 0,6 por cento, enquanto o índice Bovespa registrava alta de 0,4 por cento. A expectativa de ótimos resultados, no entanto, já havia sido embutida no preço da ação .