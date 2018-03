Balanço mostra que 51 presos fugiram em PE Balanço da fuga em massa ocorrida ontem no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, apontou que 51 presos escaparam do local, divulgou hoje o secretário de Ressocialização de Pernambuco, Humberto Viana. Até o início da tarde, 46 fugitivos haviam sido recapturados. Viana adiantou que dos cinco ainda em liberdade, há pistas do esconderijo de três. A expectativa é que eles sejam apanhados amanhã (28). A situação no presídio, que abriga um número três vezes maior que a capacidade (tem 987 num espaço onde caberiam 311), é considerada normal. Policiais militares assumiram a guarda externa. "Do ponto de vista de uma avaliação técnica, a fuga não promoveu nenhuma alteração de rotina", afirmou o secretário de Ressocialização de Pernambuco, ao lembrar que as visitas, o banho de sol e a alimentação foram mantidos nos horários estipulados, sem qualquer dificuldade. A tensão e a insegurança causadas na comunidade do entorno começou a ser dissipada pela presença da Polícia Militar (PM), que está presente na área. Viana informou que os fugitivos são presos provisórios, acusados de crimes de menor potencial ofensivo. "Os de maior periculosidade não participaram da fuga; eles ficam numa área separada no presídio." A delegada da cidade, Margareth Galdino, iniciou as investigações sobre a fuga e pretende ouvir todos os guardas especiais temporários (GETs) que faltaram ao trabalho, facilitando a ocorrência. Margareth afirmou que eles podem ser indiciados por abandono de função e facilitação de fuga e até por formação de quadrilha. O Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje trouxe a rescisão do contrato dos 15 GETs que faltaram no dia da fuga. Eles deveriam entrar para um turno de 24 horas a partir das 8h30 de ontem e não apareceram. "Faltar ao trabalho não é relevante; algo pode acontecer a qualquer um, mas falta em bloco caracteriza abandono", afirmou o secretário de Ressocialização. Os guardas especiais temporários que deixaram de trabalhar estariam revoltados porque a função será extinta pelo governo de Pernambuco e eles não serão reaproveitados. Os contratos se encerrariam amanhã. De acordo com levantamento do governo do Estado, o sistema penitenciário pernambucano tem um déficit de 1,4 mil agentes penitenciários nas 17 unidades prisionais e precisa de 2 mil PMs. Prevê-se a realização de concursos para as duas categorias ainda neste ano. A contagem de presos realizada depois da fuga pelo Batalhão de Choque da PM também motivou uma vistoria nas celas, onde foram encontrados cassetetes, telefones celulares e drogas (crack e maconha). Cerca de 50 policiais estão envolvidos na recaptura dos últimos cinco fugitivos ainda em liberdade.