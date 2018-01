Balão do Google sobrevoa e filma São Paulo do alto

O Google Brasil lançou nesta segunda-feira, 10, um mashup (mistura de aplicativos na web) para divulgar o serviço Google Maps. O internauta pode acompanhar um vôo de balão pela cidade de São Paulo, enquanto vê o trajeto feito pelo objeto no mapa. O endereço do hotsite é http://maps.google.com.br/balao. Assista ao vôo aqui Assista ao making of Veja fotos do vôo É possível controlar o fluxo do vídeo, ampliar ou diminuir as imagens, arrastar os mapas para obter uma melhor visualização do trajeto, identificar ruas e conhecer os pontos turísticos da cidade em imagens de satélite ou em mapas híbridos. O vôo foi realizado no dia 30 de novembro, segundo o blog de tecnologia Zumo. A idéia é que o internauta tenha o total controle do vídeo e possa visualizar o trajeto da forma mais realista possível. O mashup permite aos usuários controlar o vídeo do balão arrastando o pin do Google Maps que localiza os pontos do trajeto. "Como o vídeo está sincronizado com o trajeto real percorrido pelo balão, os usuários podem ter uma experiência de uso única", afirma Patrícia Pflaeging, diretora de marketing do Google Brasil. O balão do Google Maps Brasil decolou da Praça da Sé e percorreu diversos pontos conhecidos da cidade, como o Centro Histórico, a Avenida 23 de Maio, o estádio do Pacaembu, o bairro de Higienópolis e o Ceagesp. O balão pousou então no início da rodovia Anhangüera, próximo ao bairro da Lapa.