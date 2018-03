Baleia encalha e morre em praia de Iguape-SP

De acordo com biólogos do Projeto Boto Cinza do Instituto de Pesquisas de Cananeia (Ipec), o mamífero aparentava estar bem nutrido e não tinha sinais de doenças nem ferimentos profundos. Amostras de gordura, músculos, barbatanas e outros órgãos foram coletados para análise. Funcionários da prefeitura usaram uma retroescavadeira para retirar o animal da água. A baleia foi enterrada num trecho da praia. De acordo com os biólogos, as baleias são animais migratórios e se deslocam no inverno para se alimentar, visando a reprodução no verão.

Na área em que ocorreu o encalhe, há bancos de areia formados pelo movimento intenso das marés nessa parte da costa. A região coincide com a foz natural do rio Ribeira de Iguape. No final do ano passado, pesquisadores resgataram um crânio e vértebras de uma baleia azul enterrados na Praia do Leste, na mesma região. Os exames mostraram que o fóssil tinha cerca de dois mil anos.