Baleia que encalhou e morreu é retirada da praia do Rio A baleia jubarte que apareceu encalhada e morta, no último sábado, 9, na praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, começou a ser recolhida pela Prefeitura da capital por volta das 17h30 desta segunda-feira, 11.