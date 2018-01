Ballmer aposta seu futuro no Windows 7

A partir de desta sexta-feira (9 de janeiro), quem quiser baixar a versão beta do Windows 7 na internet, novo sistema operacional da Microsoft, poderá fazê-lo em âmbito mundial. Com isso, milhões de usuários poderão colaborar para o aprimoramento do software que deverá superar em tudo o Windows Vista. O anúncio foi feito na quarta à noite pelo presidente e executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, na apresentação que, tradicionalmente, precede a abertura do Consumer Electronics Show, maior evento mundial de eletrônica de entretenimento. Juntamente com o Windows 7, a Microsoft lança nova versão do Windows Live, um conjunto de serviços de comunicação pessoal e aplicações para o sistema operacional. LEIA A ÍNTEGRA DA MATÉRIA NESTA SEXTA-FEIRA EM O ESTADO DE S.PAULO Com seu entusiasmo e estilo de comunicação de marqueteiro, Ballmer disse que "o Windows 7 não apenas integrará o computador ao celular, à internet e a uma incontável quantidade de serviços, como proporcionará muito mais simplicidade e confiabilidade em seu uso." O novo sistema operacional e o Windows Live são parte de uma cadeia de produtos de tecnologia que, segundo Ballmer, "permite que as pessoas se comuniquem, compartilhem o máximo de experiência e produzam mais." Também disponível mundialmente para download na internet, a partir de hoje, estará o novo Windows Live, que é, na realidade, um conjunto de aplicações grátis para serviços de comunicação e participação para o ambiente de PCs. Na descrição de Ballmer, o Windows Live tem como escopo principal tornar mais fácil a vida das pessoas, por intermédio da comunicação e da troca de experiências, num só local e com um só login. Em sua avaliação, o Live traz serviços melhorados - como o Messenger e o Windows Live Mail e o Photo Gallery - todos projetados para trabalhar com mais de 50 serviços populares de internet. A característica dominante da Microsoft no mercado mundial de PCs atualmente é a associação de software e serviços, de modo a oferecer o máximo de soluções para necessidades de ordem pessoal dos usuários. Aparentemente, tudo que podia ser melhorado no sistema operacional Windows Vista - muito criticado por grande número de usuários - deverá estar disponível e utilizável no Windows 7. Leia a íntegra da matéria desta sexta-feira de O Estado de S.Paulo