Ballmer detona Google

Em visita ao Brasil, o presidente da Microsoft, Steve Ballmer, afirmou que não usa produtos dos concorrentes Google e Apple. "Eu apenas testo esses produtos, mas não os uso em meu dia-a-dia", disse ontem o executivo, no escritório da empresa, em São Paulo. Bem humorado, ele afirmou ainda que "mais importante, é que meus filhos não usam. Eles são bons garotos". Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta quarta. Apesar do desdém de Ballmer, que classificou o Internet ‘aprende’ e chega à fase 2.5 de "medíocre", no começo do ano a Microsoft insistiu bastante na tentativa de compra do Yahoo. O objetivo da Microsoft era evidente. Tratava-se de uma tentativa de enfrentar o Google em várias áreas da web. Leia mais aqui. Já com relação à Apple, recentemente a Microsoft lançou uma mega-campanha publicitária recheada de cientistas, celebridades e artistas que afirmavam: "Eu sou um PC". Veja o vídeo aqui. Um claro contra-ataque aos comercias da empresa de Steve Jobs que costumam sempre atacar o Windows. Leia mais no Link e no Estadao.com: O Google quer invadir o seu celular Google chega ao 10º aniversário e desafia Microsoft e Apple