Bancária é violentada e morta em São Roque

Policiais da Delegacia de São Roque e uma equipe do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Sorocaba foram até o local. Parentes e amigos confirmaram a identidade da jovem, que morava no bairro Sorocamirim e trabalhava num banco na região central de São Roque. A jovem foi vista pela última vez às 22h30 de sexta-feira levando uma pessoa na garupa de sua moto. A motocicleta foi encontrada incendiada numa mata, na Estrada do Vinho, próximo do bairro Cangüera.

A polícia aguarda o resultado de exames para confirmar a causa da morte. Um relacionamento amoroso de Jéssica está sendo investigado. Os policiais também não descartam a hipótese de latrocínio - roubo seguido de morte.