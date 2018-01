Banco americano oferece cofre virtual

O banco americano Wells Fargo começou a oferecer um novo serviço: um cofre virtual para seus clientes que queiram um espaço online seguro para guardar cópias de documentos e outros certificados digitais. A nota oficial do serviço informa que ele será integrado ao sistema de homebanking e oferecerá a opção de envio mensal automático de documentos financeiros ao cofre virtual. O serviço, entretanto, não será barato. Na versão mais poderosa custará um valor anual de US$ 180, com taxas mensais de administração que vão de US$ 4,95 (para espaço de 1 GB) a US$ 14,95 (espaço de 6 GB), conforme noticiou o site The Inquirer.