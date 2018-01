Banco do Brasil lança novo serviço de mobile banking O Banco do Brasil lançou um novo leque de serviços de mobile banking para seus 6 milhões de correntistas que usam as ferramentas de internet banking da instituição: eles poderão consultar saldos e também fazer transferências, DOCs, pagar contas e outras operações, tudo isso por seus telefones celulares. O serviço abrange todas as operadoras de telefonia móvel em operação no Brasil, cobrindo 99% de todo o território nacional. "É o que chamamos de terceira onda do atendimento bancário, em que o cliente tem, no celular, uma solução completa de auto-atendimento", diz Rossano Maranhão, presidente do Banco do Brasil. O novo serviço oferece operações de consulta de saldo de conta corrente e poupança, extrato da conta corrente, pagamento de títulos de cobrança e contas de concessionárias de serviços públicos, transferência entre contas BB, transferências para outros bancos (DOC e TED), e até recarga de telefones pré-pagos. A meta do banco é que no primeiro ano de atividade do serviço, 3 milhões de correntistas adotem o mobile banking. O banco tem, hoje, cerca de 22,9 milhões de correntistas em todo o Brasil, 7,9 milhões dos quais são usuários do internet banking do BB.