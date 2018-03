Banco Pan constitui comitê para estudar venda da Pan Seguros

Na semana passada circularam informações na mídia sobre o interesse do BTG Pactual e da Caixa Econômica Federal em comprar a unidade de seguros do banco no qual são sócios.

À Reuters, fontes afirmaram que o movimento teria como objetivo fortalecer a sociedade de negócios existente entre BTG e Caixa.

As partes também estariam concluindo os termos de uma injeção de capital de 1,5 bilhão de reais no Banco Pan como parte dos esforços para ajudá-lo a retornar à lucratividade, acrescentaram as fontes.

Em comunicado ao mercado nesta segunda-feira, o Pan informou que não há definição de termos e condições de um eventual reforço de seu capital.

(Por Marcela Ayres)