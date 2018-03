Banco Pan registra prejuízo de R$78,6 mi no 1º trimestre

O valor representa uma reversão do lucro de 39 milhões registrado em igual período do ano passado, mas redução ante a perda de 182,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2013.

De acordo com o banco controlado pelo BTG Pactual, o resultado foi afetado pela queda da margem financeira líquida, que foi de 11,7 por cento no primeiro trimestre de 2014, ante 18,7 por cento em igual etapa de 2013.

"Este movimento está diretamente relacionado à elevação da estrutura a termo de taxa de juros", disse o Pan.

A carteira total de crédito somou 16,2 bilhões de reais, um aumento de 15,8 por cento sobre os 14 bilhões de reais de igual período do ano passado.

A despesa líquida de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de 170,8 milhões de reais no primeiro trimestre, 36,1 por cento inferior à registrada um ano antes.

O patrimônio líquido consolidado, por sua vez, chegou a 2,226 bilhões de reais no fim de março, e o Índice de Basileia alcançou 12,1 por cento.

(Por Roberta Vilas Boas)