Bancos buscam se proteger De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) dois terços dos correntistas brasileiros usam internet banking. O País é considerado exemplar no setor e seu modelo inspira sistemas usados por outros bancos na América Latina. Só em 2007 – último ano com dados divulgados – os brasileiros realizaram 3,45 milhões de transações pela internet. O volume foi 5,5% maior do que o registrado no ano anterior e tende a aumentar com a popularização da banda larga. Mas um sistema bancário online sólido atrai criminosos: tanto que 60% das fraudes digitais no Brasil visavam lesar financeiramente a vítima. Mas a taxa de sucesso dessas ações tem caído graças aos investimentos anuais de R$ 1,5 bilhão em segurança feitos pelos bancos e a conscientização de correntistas. A Febraban recomenda a troca periódica de senhas, a atualização do sistema operacional e o uso de antivírus e firewall. Em caso de débito indevido na conta, informe a agência.