Bancos e Correios fecham durante jogo do Brasil; Rodízio é suspenso

SÃO PAULO - O expediente nas repartições públicas começa às 14h nesta sexta-feira, 2, dia em que o Brasil joga contra Holanda pelas quartas-de-final da Copa do Mundo a partir das 11h (horário de Brasília).

Rodízio

A Secretaria Municipal dos Transportes suspendeu o rodízio hoje na parte da manhã e da tarde para os veículos com placas de final 9 e 0. Para organizar o trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) colocará 500 agentes nas ruas e recomenda que os motoristas evitem circular entre 9 horas e 11 horas. Nesse período, a frota de ônibus e trens será reforçada para atender à demanda.

Bancos

Nas capitais e regiões metropolitanas, as agências funcionarão das 8 horas às 10h30 e das 14 horas às 16 horas. Nas cidades do interior, o expediente será das 8 horas às 10h30 e das 13h30 às 15h30.

Os serviços bancários realizados pela internet e os caixas eletrônicos vão funcionar normalmente durante o jogo. Segundo a Febraban, as instituições deverão colocar avisos em suas agências sobre o horário de atendimento nos dias de jogos com antecedência mínima de 48 horas

Correios

As agências dos correios vão funcionar das 9h às 10h30 e fecharão das 10h30 às 13h. Caso a partida vá para a prorrogação, as agências só abrem as 14h. Em caso de prorrogação com pênaltis, o horário de abertura é 14h30. As agências funcionarão até as 17h.

Saúde

O funcionamento dos hospitais, prontos-socorros e serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) será normal. As unidades de urgência e emergência não terão seus horários alterados. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as AMAs Especialidades, que trabalham com agendamento de consultas, abrirão a partir das 14h.

Educação

Nas escolas da rede municipal de ensino, as aulas começarão às 14h..

Abastecimento

O Mercado Paulistano (Central) e o do Ipiranga terão um telão para quem quiser acompanhar os jogos do Brasil. O Kinjo Yamato, Pirituba e Santo Amaro terão aparelhos de TV mostrando os jogos. Não abrirão no horário dos jogos da Seleção Brasileira: Central Leste, Guaianases, Lapa, Penha, São Miguel, Vila Formosa e Teotônio Vilela. Mas todos reabrirão após o jogo. Os sacolões e feiras livres funcionarão nos locais e horários habituais.

Cultura

Todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura funcionarão a partir das 14h.

Esportes

As atividades nos Clubes da Cidade, vinculados à Secretaria Municipal de Esportes, obedecerão aos horários estabelecidos no decreto municipal.

Subprefeituras e Trabalho

As praças de atendimento e Centros de Apoio ao Trabalhador ( CATs ) funcionarão nos horários estabelecidos pelo decreto.

Verde e Meio Ambiente

Os parques municipais seguirão os horários estabelecidos no decreto.