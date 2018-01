Bancos gastaram R$ 18 bilhões em tecnologia em 2005 Os bancos gastaram o equivalente a 11% do seu patrimônio líquido em tecnologia da informação no ano passado, ou cerca de R$ 18 bilhões. O dado é mais um detalhe revelado pela mais recente edição da pesquisa Administração de Recursos de Informática, da FGV - Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A pesquisa confirmou que os bancos mantém a posição histórica de maiores investidores em TI do País. Pelo mesmo estudo, em 2004 os gastos foram de 10,5% do patrimônio líquido, ou R$ 15,42 bilhões, o que configura um crescimento de 16,7% entre um ano e outro. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) a tendência é que o ano de 2006 traga novo salto sobre o crescimento dos gastos com Tecnologia. ?Os resultados vão na mesma direção que deverá ser indicada pela pesquisa O Setor Bancário em Números elaborada pela FEBRABAN. Ou seja, deverão mostrar, mais uma vez, que houve um aumento real nos investimentos em TI e que as instituições continuam investindo pesadamente nesse segmento?, avalia Luís Marques de Azevedo, consultor do CIAB FEBRABAN. O evento, que acontece em junho em São Paulo, reúne executivos da área financeira e fornecedores de tecnologia numa feira de produtos, que inclui hardware, software e serviços.