Bancos investirão R$ 19,6 bi em tecnologia neste ano Os bancos que operam no Brasil gastaram R$ 12,9 bilhões em tecnologia da informação no ano passado, segundo dados da Febraban - Federação Brasileira de Bancos. O dado faz parte de um levantamento divulgado por conta da edição 2006 do Congresso Internacional de Automação Bancária (Ciab). Segundo o estudo, a expectativa é a de que essas despesas subam para R$ 14,3 bilhões, uma alta de 11% em relação a 2005. De acordo com os números, o total de investimentos somou R$ 4,6 bilhões, o que representa 35% do total gasto no ano passado com tecnologia. Esse número deve atingir R$ 5,3 bilhões neste ano, fazendo com que os gastos com tecnologia cheguem a R$ 19,6 bilhões. Internet As pessoas físicas também estão usando mais a internet, com um crescimento de 55%, evoluindo para 3,16 bilhões de transações em 2005, enquanto as movimentações feitas por empresas cresceram 44%, totalizando 2,68 bilhões no mesmo período. Os dados da Febraban também mostram um aumento expressivo das transações automáticas de origem externa, que englobam débitos automáticos, créditos salariais, DOCs e TEDs (transferência eletrônica direta). Esse tipo de operação registrou uma alta de 112%, atingindo 1,42 bilhão de operações. De acordo com a federação, essa elevação pode ser explicada pelas liquidações de parcelas dos empréstimos consignados, que cresceram 92%, para R$ 23,7 bilhões. A maior exploração do varejo pelos bancos também levou a uma alta de 59% no uso dos correspondentes bancários, onde foram realizadas 296 milhões de operações em 2005. As operações de cobranças de tarifas, taxas e impostos, subiram 15%, para 8,6 bilhões no ano passado.