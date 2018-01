Bancos virtuais serão banidos do Second Life

A Linden Lab, desenvolvedora do mundo virtual Second Life (SL), anunciou na última terça-feira, em seu blog oficial, que a partir de 22 de janeiro será proibida a atuação de bancos virtuais no metaverso. De acordo com o comunicado, todas as ofertas de retorno direto em investimentos, sejam elas em linden dólares (dinheiro virtual que circula no SL) ou qualquer outra moeda, serão proibidas caso o banco virtual não tenha registro no governo ou vínculo estabelecido com uma instituição financeira na vida real. Desde a falência do banco virtual Ginko Financial, em agosto de 2007, a Linden Lab vem recebendo reclamações de usuários a respeito de bancos virtuais que não cumprem seus compromissos no metaverso. O próprio Ginko Financial até hoje não conseguiu devolver o dinheiro virtual de seus antigos clientes. Segundo a Linden Lab, algumas instituições chegam a oferecer taxas de retorno em linden dólares de 20 a 60% ao ano e elas não têm como garantir esses índices. Na opinião da empresa, essas operações financeiras põem em risco a economia virtual do SL. A companhia alerta que, a partir de 22 de janeiro removerá caixas-eletrônicos e todos os objetos relacionados a bancos virtuais sem registro no governo ou vínculo estabelecido com uma instituição financeira na vida real. Depois dessa data, os residentes que insistirem em manter esses bancos funcionando perderão a posse de seus terrenos virtuais e terão suas contas de usuário suspensas e até mesmo canceladas. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.