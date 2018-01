Banda Duran Duran dará show no mundo virtual de Second Life A banda britânica Duran Duran tem um show marcado numa locação pouco comum: os servidores que hospedam o jogo virtual Second Life, um mundo virtual onde os jogadores interagem uns com os outros por meio de personagens tridimensionais, os chamados ´avatares´. Para realizar o show, os músicos serão representados por versões 3D dentro do game, e a apresentação será feita em uma ilha virtual criada especialmente para a performance. A banda é o primeiro grande grupo a participar do mundo virtual do jogo. Segundo a empresa responsável pelo universo virtual, Second Life conta atualmente com mais de 370 mil ´cidadãos´ virtuais. De acordo com o tecladista da banda, Nick Rhodes, ´o jogo trouxe a terceira dimensão para a internet; é a nova fronteira onde os sonhos se tornam reais.´ Rhodes explicou ainda que a ilha será construída com base no apoio dos fãs da banda. Reprodução da realidade Dentro do ambiente do jogo, é possível personalizar o ´avatar´ do usuário e há uma intensa economia virtual, em que acontecem eventos, festas, conferências e até mesmo a troca de bens virtuais: uma pessoa com talentos em design ou arquitetura pode criar veículos 3D ou casas exclusivíssimas que são vendidas para outros usuários. Esse escambo virtual já tornou possível até a coleta de donativos para vítimas de acidentes naturais, como aconteceu com as pessoas atingidas pelo furacão Catrina, nos EUA, no ano passado. Com Agências Internacionais