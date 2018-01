Banda faz sucesso sobre esteiras ergométricas no YouTube A banda norte-americana de rock Ok Go, natural da cidade de Chicago, poderia ser mais uma entre milhares que buscam seu lugar ao sol no cenário musical dos EUA. Mas foi catapultada a uma posição de destaque graças a um videoclipe engraçado, que foi assistido mais de 9 milhões de vezes no portal YouTube. O vídeo de ´Here It Goes Again´ mostra uma bem-feita coreografia sobre oito esteiras ergométricas, que é feita sem cortes ao longo dos mais de três minutos do vídeo. Existem diversas cópias do vídeo já disponíveis no portal e até mesmo versões de ´fãs´ que seguem a idéia de coreografias sobre esteiras ergométricas. A popularidade do vídeo, que foi visto mais de um milhão de vezes no primeiro mês de seu lançamento, valeu à banda uma performance durante o prêmio VMA, o MTV Video Music Awards, no último dia 31 de agosto. Nada mal para algo feito com orçamento doméstico e nos fundos de casa: tudo foi filmado nos fundos da casa do vocalista Damien Kulash.