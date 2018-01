Banda larga brasileira aguenta baixar filmes? O fundador e presidente da Apple, Steve Jobs, lançou seu "cinema através da internet - AppleTV". Você compra filmes pela loja iTunes direto da televisão ou pelo computador. Presume-se que a velocidade da internet tenha de ser alta, isso seria possível no Brasil? Será que a banda larga brasileira ainda é incapaz de agüentar serviços como esse? Leia a reportagem completa no Economia & Negócios dessa segunda-feira. A banda larga no Brasil é recente em comparação à de países como Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. Por isso, é preciso ainda ter muito cuidado na hora de escolher a sua. O Link publicou uma matéria para ajudá-lo nessa difícil escolha. Aos poucos, deve ser superada a limitação da banda larga brasileira. Enquanto isso, a concorrência tem aumentado, mas não o suficiente quanto à exigida pela AppleTV para torná-la tão boa e veloz. Saiba mais sobre o assunto: ABUSAR - Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido Banda larga brasileira é lenta e cara