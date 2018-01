Banda Larga no Brasil cresce 8,7% no segundo trimestre de 2006 O mercado de acesso em alta velocidade mantém o viés de crescimento no Brasil, segundo levantamento divulgado nesta terça pela Cisco, como o lançamento da terceira edição do ?Barômetro Cisco de Banda Larga?. O estudo revela um crescimento, entre abril e junho, de 8,7% no número de acessos em banda larga no Brasil, em comparação ao trimestre anterior. Em junho, o País contabilizava 4,743 milhões de conexões em banda larga - um acréscimo líquido de 379 mil novos acessos. O IP Dedicado, principal meio de acesso rápido à internet utilizado por médias e grandes empresas, também cresceu e fechou o trimestre com 73 mil conexões, ou um crescimento de 5,6% no período analisado. ?Os indicadores confirmam o ritmo de crescimento da adoção de banda larga no Brasil rumo à meta de 10 milhões de conexões em 2010. Com uma infra-estrutura de comunicações construída de forma equilibrada e consistente, entendemos que o País terá condições de oferecer uma gama maior e melhor de serviços a seus cidadãos?, afirma Rafael Steinhauser, presidente da Cisco do Brasil. Acompanhamento Patrocinado pela Cisco e realizado pela IDC Brasil, o Barômetro Cisco da Banda Larga é atualizado a cada trimestre, com o objetivo de analisar a evolução do mercado nacional de banda larga. A meta de 10 milhões de acessos até 2010 conta com o suporte do governo brasileiro e visa a dotar o Brasil da infra-estrutura necessária para permitir o sucesso do projeto Governo Conectado para Todos, promovendo a melhora nos serviços oferecidos pelos três níveis da administração pública - federal, estadual e municipal. O Barômetro Cisco da Banda Larga é uma iniciativa da Cisco para promover e incentivar ações para o rápido crescimento do número de conexões em banda larga na América Latina. Ele projeta uma meta a ser alcançada em cada país e estabelece os mecanismos para mensurar seu progresso. Os resultados desse estudo são publicados em conjunto com as metas estratégicas dos provedores e dos governos.