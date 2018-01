Banda larga no Brasil já cresceu 8% em 2006 A fabricante de equipamentos de networking Cisco lançou hoje a segunda edição do ?Barômetro Cisco de Banda Larga?. O estudo revela um crescimento de 8% no número de acessos em banda larga no Brasil no primeiro trimestre de 2006, em relação ao trimestre anterior. O País fechou março com 4,364 milhões de conexões em banda larga, além de 70 mil conexões de IP Dedicado. O Barômetro mostra, ainda, que a base instalada de usuários das diversas tecnologias de acesso em banda larga cresceu 73% em 2005, passando de 2,335 milhões de conexões no final de 2004 para 4,039 milhões de acessos em dezembro passado, 16,8% só no último trimestre do ano. ?Estes números indicam que a adoção da banda larga no Brasil tem evoluído de forma consistente, ainda que a distribuição geográfica da base instalada esteja concentrada na região Sudeste - com maior penetração no Estado de São Paulo?, afirma Rafael Steinhauser, presidente da Cisco do Brasil. Patrocinado pela Cisco e realizado pela IDC Brasil, o Barômetro Cisco da Banda Larga é atualizado a cada trimestre, com o objetivo de analisar a evolução do mercado nacional de banda larga no País, rumo à meta de 10 milhões de acessos projetada para 2010. Esta projeção, que conta com o suporte do governo brasileiro, visa a dotar o Brasil da infra-estrutura necessária para permitir o sucesso do projeto do Governo Conectado para Todos, promovendo a eficiência e efetividade dos serviços oferecidos pelos três níveis da administração pública - federal, estadual e municipal.