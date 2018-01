Banda larga ocupa lugar de destaque na Futurecom Quando organizou o primeiro evento de telecomunicações, em 1991, o engenheiro Laudálio Veiga Filho trabalhava na área de recursos humanos da Telepar, estatal paranaense de telecomunicações. ´Descobri uma vocação que nem eu mesmo conhecia´, afirma o diretor da Provisuale, responsável pelo Futurecom, evento de telecomunicações que começa hoje em Florianópolis e vai até quinta-feira. Na época da estatal, Laudálio fez quatro edições do evento, então chamado Semint. ´Quando veio a privatização, saí da Telebrás com a cara e a coragem e montei a Provisuale.´ Em seu último ano, o Semint já tinha sido grande, com palestrantes como o professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Serge Tchuruk, então presidente da Alcatel. ´Hoje, o mercado é muito diferente´, assinala o diretor da Provisuale. ´Antes, eram dezenas de fornecedores falando com um único cliente, a Telebrás. Na época do Semint havia jantares para 300, 400 pessoas. Hoje são vários jantares ao mesmo tempo, para pouca gente.´ A primeira Futurecom reuniu 3 mil pessoas, em 1999. A previsão para este ano, em sua oitava edição, é de 7 mil. A feira conta com cerca de 150 expositores. ´O mercado está muito bom, mas as negociações são mais difíceis´, diz Laudálio, sobre este ano. ´A banda larga é um setor que me deixa extremamente entusiasmado.´ Ele vê espaço para as empresas crescerem em serviços agregados, oferecidos a partir das conexões de internet rápida. Evolução Em seu sexto ano em Florianópolis, o evento é o maior em Santa Catarina. Cerca de 71% do público é de São Paulo. ´As pessoas acabam ficando lá durante o evento´, afirma Laudálio, citando esse como um dos motivos do sucesso. ´Em eventos em São Paulo ou no Rio, os executivos acabam indo só para uma reunião ou uma palestra.´ Para o próximo ano, a Provisuale planeja um evento para o setor de energia, chamado Future Energy. Entre os palestrantes deste ano está José Alexandre Scheinkman, professor de economia em Princeton. Participarão do evento executivos como Fernando Xavier Ferreira (Telefônica), Francisco Valim (Net), Mario Cesar Pereira de Araujo (TIM), Luiz Eduardo Falco (Telemar), Luiz Francisco Perrone (Brasil Telecom), Ricardo Sacramento (Telemig Celular) e Roberto Lima (Vivo).