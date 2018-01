Banda NXZero toca no Second Life e enfrenta protesto A banda adolescente NXZero atrasou quase duas horas no primeiro show do grupo no mundo virtual do Second Life. Avatares dos músicos só entraram no programa às 17h30 desta sexta-feira, 6. Mesmo assim, com casa cheia. A Ilha Vírgula ficou com a capacidade lotada, com cem avatares conectados ao mesmo tempo. Por isso, houve lentidão em diversos momentos e erros no carregamento do cenário. Foi montada uma tenda para receber fãs da banda. Muitos subiram no palco. Outros agiram como se estivessem em um show real, e assistiram à apresentação do chão, dançando. Mas o espaço democrático do metaverso colocou a produção do show e os músicos em saia-justa. Algum tempo depois de subirem ao palco, com bonecos muito semelhantes aos integrantes reais, alguns residentes protestaram. O cartaz do NXZero no fundo do tablado foi pichado várias vezes com a palavra "gay". O suporte técnico do Vírgula apagou os comentários em minutos. A banda encerrou o show em instantes. "Foi o show mais diferente da minha vida, nunca imaginei que tanta gente fosse nos ver aqui", disse ao Estadao.com.br o vocalista e líder do NXZero, Di Ferrero. A banda não tocou ao vivo. Interagiu com avatares do público enquanto um show gravado era transmitido em streaming. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.