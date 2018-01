Bandai vai usar chip Cell, da Sony, em fliperamas A produtora japonesa de videogames Namco Bandai informou na segunda-feira que está desenvolvendo fliperamas que serão equipados com o processador Cell, usado pela Sony em seu PlayStation 3. Outros recursos do PS3, como processadores gráficos, também serão usados pela Namco. É a primeira vez que a Sony fecha um acordo de licenciamento do Cell, chamado pela empresa de "supercomputador em um chip", para outro produto além do PS3. Ampliar a quantidade de produtos que usam o Cell e reduzir os custos de produção do chip avançado é importante para a Sony, cuja lucratividade tem sido atingida por pesadas perdas geradas pela divisão de videogames. Por causa dos componentes sofisticados como o Cell e o drive de DVD padrão Blu-ray, a Sony tem prejuízo a cada PS3 vendido.