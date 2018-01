Bandas de rock criam ‘fórmula do sucesso’

Primeiro veio NX Zero e Fresno. Depois Dance of Days e Strike. Agora chegam Gloria, Fake Number, Scracho, Drive, Dibob, Darvin, Swell, Diwali, Upside Down... E a lista vai longe, bem longe. Tirando os dois primeiros nomes, é bem provável que você não faça nem idéia do que seja esse amontoado de siglas e nomes em inglês. Mas, para adolescentes com franjinhas cobrindo os olhos, tênis All Star, calça justa e viciados em internet, eles formam uma cena que surgiu na rede mundial e já foi capaz de lotar a maior casa de shows do Rio. Com o rótulo de "emocore" – embora muitas não se assumam como tal – e letras que cantam o sofrimento sob as batidas rápidas do hardcore, bandas jovens de rock proliferam pela rede e estabelecem uma "fórmula de sucesso" seguida à risca por aspirantes a NX Zero e Fresno, que surgiram na web, conquistaram milhares de fãs no Orkut, lotaram casas de show e festivais independentes e, por fim, assinaram com gravadora, tocam em rádios e são figurinhas fáceis, fáceis na MTV. Nas redes sociais de música, o rock (principalmente o jovem) é o estilo mais presente e que mais se destaca. "Porcentualmente, é o mais abundante", diz João Marcelo Bôscoli, da Trama Virtual. "É difícil explicar. Não sei se é porque é mais simples de tocar, pela sua capacidade de renovação ou por outro motivo." Para o presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), Fabrício Nobre, o ‘boom’ do rock na internet ocorre justamente pela falta de espaço no ‘mainstream’. "As gravadoras estão quase fechando e não há mais rádios de rock. Hoje, a web e os festivais substituíram gravadoras e rádios." No Brasil, internet e festivais andam lado a lado. Conforme aumenta a quantidade de bandas surgidas em sites como MySpace, aumenta a quantidade de festivais para essa galera se apresentar. "Há eventos grandes e pequenos pelo Brasil inteiro. É um complemento: enquanto mais pessoas vão aos festivais porque conheceram mais bandas pela rede, mais pessoas têm acesso a essas bandas porque as conheceram em festivais", diz Nobre. Segundo Wladimyr Cruz, do site www.zonapunk.com.br e organizador do festival itinerante Zona Punk Tour, são centenas de bandas com som e trajetória semelhantes na web. "Elas usam uma divulgação exaustiva na internet para conseguir chegar à mídia, como fez o Fresno. Muitas conseguem ter 300 fãs cantando suas músicas em qualquer lugar do Brasil em que fizerem show, já que a rede mundial quebra os limites de distribuição." Enquanto a receita gera bandas novas a cada dia na internet, já há um "mainstream do underground". É assim que Fil, de 24 anos, baterista da banda Gloria (www.myspace.com/gloria), define a posição de seu grupo na cena. No mês passado, eles lotaram a casa de shows underground Hangar 110, em São Paulo, e deixaram 400 fãs para fora por falta de espaço. Já tiveram 250 mil execuções de músicas no MySpace, contam com 21 mil membros em sua comunidade no Orkut e, com outras 17 bandas, levaram no mês passado um público de 6 mil pessoas à maior casa de espetáculos do Rio, o Citibank Hall, no festival Rio Rock Tour. "Ficamos na internet 24 horas por dia", diz Fil. "Usamos fotolog, Orkut, MySpace, Trama Virtual... Tudo. E passamos muito tempo mantendo tudo atualizado. Assim, conseguimos chegar a um público antes impossível, em todas as partes do Brasil. Já viajamos o País inteiro em festivais. Só não fomos ainda para a região Norte", diz. A banda Dance of Days também faz parte desse "mainstream do underground." É recordista de downloads na Trama Virtual, com mais de 100 mil músicas baixadas. O sucesso fez com que conseguissem até um patrocinador para bancar o próximo disco. Mas não é um disco normal. Ele será lançado pela internet, no próprio site da Trama Virtual. "Vai ter capinha e tudo se o cara quiser baixar e imprimir", explica o guitarrista do grupo, Tyello, de 29 anos. "A internet é o sexto membro da banda", assume ele. "A banda existe desde 1997, mas só fomos conseguir chegar ao público quando começamos a divulgar na web." Hoje a comunidade da banda no Orkut tem 26 mil membros. E, como em outras bandas atuais, ter contato com esse monte de gente não significa apenas um "mailing" para informar as datas de show ou novidades da banda. "Falamos com a molecada. Eles ajudam a divulgar a gente, apresentam o nosso som para os amigos, levam eles para os shows..." A banda carioca Scracho (www.myspace.com/scracho) foi mais fundo. No início do ano, fez campanha aberta com seus fãs para conseguir emplacar seu clipe no canal de vídeos da MTV na internet. E conseguiu. Com 21 mil membros em sua comunidade no Orkut, conclamou a galera a votar e, por três meses, ficou no top 10. "Ficamos em primeiro lugar por duas semanas", diz o vocalista, Diego Miranda, de 22 anos. A MTV até fez uma reportagem com eles na época. "Uma banda independente não tem essa coisa de contato para aparecer na televisão ou dinheiro para pagar jabá e tocar no rádio. Tudo depende da gente. E os nossos fãs nos ajudam nisso. Na internet, tudo é livre." Mas as bandas não se incomodam em ter tantos grupos parecidos, lutando pelo mesmo espaço e com as mesmas táticas? "Não, a cena é receptiva", afirma Rodrigo Tavares, de 26 anos, baixista do Fresno, a banda que já assinou com gravadora, ganhou VMB, da MTV e, ao lado do NX Zero, abriu o caminho para esse turbilhão de novos grupos de rock. "Hoje é muito fácil gravar. Se for boa, a banda fica", diz o vocalista, Lucas Silveira, de 24 anos. Não é bem assim para Marcelo Mancini, de 30 anos, vocalista do Strike (www.bandastrike.com.br). O grupo foi contratado recentemente pela DeckDisc e está com sua música na abertura de Malhação, da Globo. "As bandas estão muito parecidas, com a mesma temática, muito deprê. As letras são a mesma coisa. Tem que acabar com essa fórmula, que já está desgastada. As bandas estão com medo de arriscar e inovar."