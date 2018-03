Bandido é morto pela PM durante tentativa de sequestro Um suspeito foi morto pela PM em uma tentativa de sequestro relâmpago na Avenida Giovanni Gronchi, na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 3, às 19h30. Ele estava acompanhado por outro bandido, que havia tomado como refém uma motorista de um Honda Fit, segundo a Polícia Militar. Enquanto ameaçava a vítima com uma faca no pescoço, levou um tiro quando ela se abaixou no banco. De acordo com a polícia, o criminoso morreu no local. O comparsa foi detido.